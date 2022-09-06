Звезда «Реала» поддерживает запуск Суперлиги Европы

Хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал, что думает о проекте Суперлиги Европы, который сейчас заморожен.

«Я никогда не стану противоречить нашему президенту. Думаю, это должны были сделать уже давно. Сейчас потребуется некоторое время, чтобы все организовать, поэтому я вряд ли застану запуск турнира, будучи действующим футболистом. Но верю, что все получится», - цитирует полузащитника AS.

Напомним, что весной 2021 года 12 европейских топ-клубов объявили о запуске нового турнира – Суперлиги Европы. Однако эту идею не поддержали УЕФА и болельщики, в связи с чем проект был приостановлен.