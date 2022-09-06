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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент рассказал о переходе Рюдигера в «Реал»

 
06 Сентября 2022 • 07:03 Комментировать

Футбольный агент Саиф Руби, который представляет интересы защитника Антонио Рюдигера, высказался о переходе своего клиента из лондонского «Челси» в мадридский «Реал».

«Сделка со «сливочными» была самой мелкой из возможных. Был клуб АПЛ, который предлагал более выгодные условия. Но я не хочу сейчас рассказывать о деталях. Думаю, все понимают, что многие интересовались Рюдигером. Это один из лучших защитников мира. Именно поэтому «Реал» и пригласил его», - передает слова агента Talksport.

29-летний немецкий защитник перебрался в «Реал» минувшим летом, подписав контракт на четыре года. Он присоединился к мадридцам в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Антонио Рюдигер
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