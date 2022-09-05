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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вальядолид» выиграл в чемпионате Испании впервые с марта 2021 года

 
05 Сентября 2022 • 23:59 Комментировать
Вальядолид
1:0
Альмерия
окончен

В заключительном матче пятого тура испанской Примеры «Вальядолид» принимал дома другой вернувшийся в высшую лигу клуб - «Альмерию». Большую часть игры на поле шла равная борьба, но в последний момент хозяева все-таки забили и вырвали победу.

Она оказалась для «Вальядолида» первой в высшей лиге испанского футбола с марта 2021, когда клуб смог обыграть «Хетафе».

А если бы «Вильядолид» выиграть не сумел, то повторил бы свой собственный антирекорд - шестнадцать матчей без побед, установленный в 1996 году. Сейчас «бело-фиолетовые» остановились в одном шаге от антирекорда -15 матчей без побед.

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Евро-Футбол.Ру,
Вальядолид Альмерия
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окончен Вальядолид 1:0 Альмерия 2.40 3.25 3.10
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