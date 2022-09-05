«Вальядолид» выиграл в чемпионате Испании впервые с марта 2021 года

В заключительном матче пятого тура испанской Примеры «Вальядолид» принимал дома другой вернувшийся в высшую лигу клуб - «Альмерию». Большую часть игры на поле шла равная борьба, но в последний момент хозяева все-таки забили и вырвали победу.

Она оказалась для «Вальядолида» первой в высшей лиге испанского футбола с марта 2021, когда клуб смог обыграть «Хетафе».

А если бы «Вильядолид» выиграть не сумел, то повторил бы свой собственный антирекорд - шестнадцать матчей без побед, установленный в 1996 году. Сейчас «бело-фиолетовые» остановились в одном шаге от антирекорда -15 матчей без побед.