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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Пьянич решил ехать в ОАЭ слухи

 
05 Сентября 2022 • 20:54 Комментировать

Полузащитник Миралем Пьянич покинет «Барселону». Как сообщает в социальных сетях журналист Санти Ауна, боснийский полузащитник должен прилететь в ОАЭ во вторник. Там Пьянич завершит свой трансфер в клуб «Шарджа».

Отмечается, что «Барселона» получит за Миралема Пьянича более 3 миллионов евро, а сам футболист поставит подписи под двухлетним контрактом.

В сезоне 2022/2023 Миралем Пьянич просидел в запасе во всех матчах «Барселоны». При этом Хави Эрнандес пару дней назад заявил, что он рассчитывает на боснийского полузащитника.

Напомним, что в прошлом сезоне Миралем Пьянич выступал в аренде за «Бешикташ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Миралем Пьянич Трансферы футбола - лето 2022 Шарджа
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