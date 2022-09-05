Полузащитник Миралем Пьянич покинет «Барселону». Как сообщает в социальных сетях журналист Санти Ауна, боснийский полузащитник должен прилететь в ОАЭ во вторник. Там Пьянич завершит свой трансфер в клуб «Шарджа».

Отмечается, что «Барселона» получит за Миралема Пьянича более 3 миллионов евро, а сам футболист поставит подписи под двухлетним контрактом.

В сезоне 2022/2023 Миралем Пьянич просидел в запасе во всех матчах «Барселоны». При этом Хави Эрнандес пару дней назад заявил, что он рассчитывает на боснийского полузащитника.

Напомним, что в прошлом сезоне Миралем Пьянич выступал в аренде за «Бешикташ».