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Чемпионат Испании. Ла Лига

​У Пьянича есть предложение из ОАЭ

 
05 Сентября 2022 • 17:37 Комментировать

Полузащитник Миралем Пьянич может покинуть «Барселону» в ближайшее время. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, у 32-летнего боснийца есть предложение из ОАЭ. Речь идёт о клубе «Шарджа» - он предлагает Пьяничу трудовое соглашение на три года.

Отмечается, что «Барселона» готова отпустить Миралема Пьянича в ОАЭ. Всё зависит от решения самого футболиста.

На днях главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что он рассчитывает на Миралема Пьянича. При этом в сезоне 2022/2023 босниец на поле ещё не выходил – во всех четырёх матчах он проводил на скамейке запасных 90 минут.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Миралем Пьянич Трансферы футбола - лето 2022 Шарджа
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