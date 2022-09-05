​У Пьянича есть предложение из ОАЭ

Полузащитник Миралем Пьянич может покинуть «Барселону» в ближайшее время. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, у 32-летнего боснийца есть предложение из ОАЭ. Речь идёт о клубе «Шарджа» - он предлагает Пьяничу трудовое соглашение на три года.

Отмечается, что «Барселона» готова отпустить Миралема Пьянича в ОАЭ. Всё зависит от решения самого футболиста.

На днях главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что он рассчитывает на Миралема Пьянича. При этом в сезоне 2022/2023 босниец на поле ещё не выходил – во всех четырёх матчах он проводил на скамейке запасных 90 минут.