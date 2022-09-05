Президент «ПСЖ» раскритиковал «Барселону», не называя имя клуба

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о клубах с большими долгами. Функционер явно намекал на «Барселону», хотя не назвал имени клуба.

«Некоторые клубы имеют долг в 1,8 миллиарда евро. Это нехорошо. Слава Богу, что у нас нулевой долг. Конечно, мы потеряли деньги во время пандемии, но нам нечего скрывать. У других же клубов большие долги. Это риск, это опасность для футбола.

Некоторые президенты уходят из клуба и оставляют долги своим преемникам. Это происходит годами. Это опасность, которая может разрушить футбол. Нам нужны правила, чтобы защитить клубы», - сказал Аль-Хелаифи на конференции. Слова функционера передаёт RMC.