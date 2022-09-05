​Винисиус получил испанский паспорт

«Реал» выпустил на страницах своего официального сайта заявление. Бразильский форвард Винисиус Жуниор получил испанский паспорт. Со 2 сентября футболист не считается легионером в чемпионате Испании.

Винисиус Жуниор выступает за «Реал» с лета 2018 года. Бразильский нападающий за это время провёл 175 матчей, в которых забил 39 голов и отдал 45 результативных передач на партнёров. Один из голов Винисиус забил в последнем финале Лиги чемпионов, в котором «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0.

Ближайший матч «Реал» проведёт во вторник, 6 сентября. Команда Карло Анчелотти сыграет в гостях у «Селтика» в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов.