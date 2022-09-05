В летнее трансферное окно Роберт Левандовски сменил «Баварию» на «Барселону». Поляк подписал с каталонцами трудовое соглашение, рассчитанное на четыре сезона. Некоторые весьма интересные детали контракта форварда раскрывает Que T'hi Jugues.

По данным источника, «Барселона» будет иметь право расторгнуть контракт с Левандовски летом 2025 года, если в третьем своём сезоне в клубе поляк проведёт менее 55% матчей команды.

Также приводятся данные о чистой зарплате Роберта. От сезона к сезону она будет меняться: 10 млн евро (2022/2023), 13 млн евро (2023/2024), 16 млн евро (2024/2025), 13 млн евро (2025/2026).

В соглашении прописаны бонусы за выигранные титулы. Размер бонусов варьируется от 0,3 до 1 миллиона евро.