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Чемпионат Испании. Ла Лига

Брайтвайт: «Мне не нужно никому ничего доказывать»

 
05 Сентября 2022 • 11:15 Комментировать
Атлетик Б
0:1
Эспаньол
окончен

Датский форвард Мартин Брайтвайт, перешедший в летнее трансферное окно из «Барселоны» в «Эспаньол», прокомментировал свой победный гол во вчерашнем поединке Ла Лиги против «Атлетика» Бильбао (1:0).

«Я бился до самого конца. Да, мне немного повезло, однако гол есть гол. Я очень счастлив. Эта победа очень важна для «Эспаньола». Мне не нужно никому ничего доказывать. Хочу лишь как можно больше играть», - передает слова скандинавского нападающего Mundo Deportivo.

Брайтвайт перешел в «Эспаньол» на правах свободного агента. Он подписал с каталонским клубом трехлетнее трудовое соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Мартин Брайтвайт
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