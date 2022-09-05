Брайтвайт: «Мне не нужно никому ничего доказывать»

Датский форвард Мартин Брайтвайт, перешедший в летнее трансферное окно из «Барселоны» в «Эспаньол», прокомментировал свой победный гол во вчерашнем поединке Ла Лиги против «Атлетика» Бильбао (1:0).

«Я бился до самого конца. Да, мне немного повезло, однако гол есть гол. Я очень счастлив. Эта победа очень важна для «Эспаньола». Мне не нужно никому ничего доказывать. Хочу лишь как можно больше играть», - передает слова скандинавского нападающего Mundo Deportivo.

Брайтвайт перешел в «Эспаньол» на правах свободного агента. Он подписал с каталонским клубом трехлетнее трудовое соглашение.