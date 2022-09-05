«Новый Месси» начал тренироваться с «Барселоной»

Воспитанник каталонской «Барселоны» Ламина Ямал, выступающий на позиции нападающего, проводит тренировки с первой командой «сине-гранатовых». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стоит отметить, что 15-летнего футболиста считают одним из самых талантливых воспитанников академии. Эксперты подчеркивают, что в игре Ямала есть сходство с действиями аргентинского форварда Лионеля Месси, долгое время выступавшего на «Камп Ноу».

После четырех туров чемпионата Испании «сине-гранатовые» набрали десять баллов и занимают второе место в турнирной таблице.