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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Новый Месси» начал тренироваться с «Барселоной»

 
05 Сентября 2022 • 09:43 Комментировать

Воспитанник каталонской «Барселоны» Ламина Ямал, выступающий на позиции нападающего, проводит тренировки с первой командой «сине-гранатовых». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стоит отметить, что 15-летнего футболиста считают одним из самых талантливых воспитанников академии. Эксперты подчеркивают, что в игре Ямала есть сходство с действиями аргентинского форварда Лионеля Месси, долгое время выступавшего на «Камп Ноу».

После четырех туров чемпионата Испании «сине-гранатовые» набрали десять баллов и занимают второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ламина Ямал
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