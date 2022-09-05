«Реал» принял решение по будущему Начо

Фланговый защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес может заключить новое трудовое соглашение с «королевским клубом». Об этом посредством социальных сетей сообщает инсайдер Николо Скира.

Как информирует источник, боссы испанского гранда готовы предложить 32-летнему латералю соглашение до середины 2024 года. Срок действующего контракта Начо рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Фернандес провел всего один поединок, не отметившись голевыми действиями. Цвета мадридской команды Начо защищает с июля 2013 года. Его рыночная стоимость оценивается в семь миллионов евро.