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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» принял решение по будущему Начо

 
05 Сентября 2022 • 08:45 Комментировать

Фланговый защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес может заключить новое трудовое соглашение с «королевским клубом». Об этом посредством социальных сетей сообщает инсайдер Николо Скира.

Как информирует источник, боссы испанского гранда готовы предложить 32-летнему латералю соглашение до середины 2024 года. Срок действующего контракта Начо рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Фернандес провел всего один поединок, не отметившись голевыми действиями. Цвета мадридской команды Начо защищает с июля 2013 года. Его рыночная стоимость оценивается в семь миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Начо Фернандес
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