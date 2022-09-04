«Валенсия» забила 5 мячей в ворота «Хетафе»

В четвёртом туре Ла Лиги «Валенсия» принимала «Хетафе» и устроила сопернику разгром уже к 16-й минуте после голевых ударов Тони Лато, Сэмуела Лино и Самуэля Кастильехо. После перерыва добавился дуплет Нико Гонсалеса и Уго Дуро. У соперника гол престижа на счету Гастона Альвареса.
«Хетафе» с одним баллом прозябает в зоне вылета, «Валенсия» с 6 очками вышла на 10-е место.
Протокол игры
|(1:0) Лато Тони7'
|(2:0) Лино Сэмуел14'
|(3:0) Кастильехо Самуэль16'
|(4:0) Гонсалес Нико65'
|(5:0) Дуро Уго68'
|78'Альварес Гастон (5:1)
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри•Джюмарт Эрай•Дьякаби Муктар74' (Москера Кристиан (74') •Лато Тони70' (Фулкье Димитри (70') •Муса Юнус•Гильямон Уго•Гонсалес Нико70' (Алмейда Андре IV (70') •Кастильехо Самуэль 45'70' (Мориба Илайкс (70') • 75'Андре Маркос24' (Дуро Уго (24') •Лино Сэмуел
Сория Давид•Иглесиас Хуан•Дьене Даконам29' (Митрович Стефан (29') • 71'Дуарте Домингуш•Анхилери Фабрисио•Аленья Карлес 10'46' (Альварес Гастон (46') •Сеоане Хайме46' (Максимович Неманья (46') •Арамбарри Мауро• 41'Порту Кристиан46' (Мунир Эль-Хаддади (46') • 57'Майораль Борха• 54'Унал Энес77' (Мата Хайме (77')
04 сентября. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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