«Валенсия» забила 5 мячей в ворота «Хетафе»

В четвёртом туре Ла Лиги «Валенсия» принимала «Хетафе» и устроила сопернику разгром уже к 16-й минуте после голевых ударов Тони Лато, Сэмуела Лино и Самуэля Кастильехо. После перерыва добавился дуплет Нико Гонсалеса и Уго Дуро. У соперника гол престижа на счету Гастона Альвареса.

«Хетафе» с одним баллом прозябает в зоне вылета, «Валенсия» с 6 очками вышла на 10-е место.