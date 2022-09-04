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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» забила 5 мячей в ворота «Хетафе»

 
04 Сентября 2022 • 23:59 Комментировать
Валенсия
5:1
Хетафе
окончен

В четвёртом туре Ла Лиги «Валенсия» принимала «Хетафе» и устроила сопернику разгром уже к 16-й минуте после голевых ударов Тони Лато, Сэмуела Лино и Самуэля Кастильехо. После перерыва добавился дуплет Нико Гонсалеса и Уго Дуро. У соперника гол престижа на счету Гастона Альвареса.

«Хетафе» с одним баллом прозябает в зоне вылета, «Валенсия» с 6 очками вышла на 10-е место.

Протокол игры  
Валенсия5:1Хетафе
(1:0) Лато Тони7'  
(2:0) Лино Сэмуел14'  
(3:0) Кастильехо Самуэль16'  
(4:0) Гонсалес Нико65'  
(5:0) Дуро Уго68'  
  78'Альварес Гастон (5:1)
Мамардашвили ГеоргийКорреа ТьерриДжюмарт ЭрайДьякаби Муктар 74' (Москера Кристиан ( 74') Лато Тони 70' (Фулкье Димитри ( 70') Муса ЮнусГильямон УгоГонсалес Нико 70' (Алмейда Андре IV ( 70') Кастильехо Самуэль  45' 70' (Мориба Илайкс ( 70'  75') Андре Маркос 24' (Дуро Уго ( 24') Лино Сэмуел
Запасные: Васкес ХесусFran PerezХауме ДоменекПерес ЧарлиГабриэль ПаулистаОзкаджар Дженк
Сория ДавидИглесиас ХуанДьене Даконам 29' (Митрович Стефан ( 29'  71') Дуарте ДомингушАнхилери ФабрисиоАленья Карлес  10' 46' (Альварес Гастон ( 46') Сеоане Хайме 46' (Максимович Неманья ( 46') Арамбарри Мауро  41'Порту Кристиан 46' (Мунир Эль-Хаддади ( 46'  57') Майораль Борха  54'Унал Энес 77' (Мата Хайме ( 77')
Запасные: Амави ЖорданАльгобия АнхельДамиан СуаресЛатаса ХуанКасилья КикоКонде Диего
04 сентября. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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окончен Атлетик Б 0:1 Эспаньол 1.57 3.95 6.50
окончен Вильярреал 4:0 Эльче 1.35 5.00 9.50
окончен Валенсия 5:1 Хетафе 1.93 3.15 4.60
05.09  22:00 Вальядолид ... Альмерия 2.30 3.30 3.20
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