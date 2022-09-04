Брайтвайт - четвертый игрок в 21-м веке, который забивал и за «Барселону», и за «Эспаньол»

Мы уже сообщали о том, что датский нападающий Мартин Брайтвайт удачно «заехал» в каталонский «Эспаньол», забив гол в своем первом же матче. Более того, этот гол оказался для его команды победным, она выиграла в Бильбао у местного «Атлетика». В результате эта победа оказалась первой в новом чемпионате для «попугаев» - до этого они дважды проиграли и один раз сыграли вничью.

Как оказалось, Мартин - четвертый игрок в 21-м веке, который забивал как в составе «Барселоны», так и за «Эспаньол». Ранее это удавалось Дани Гарсии Ларе, Филиппе Коутиньо и Алейшу Видалю. В следующем туре «Эспаньол» примет дома «Севилью».