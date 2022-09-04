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Чемпионат Испании. Ла Лига

Брайтвайт - четвертый игрок в 21-м веке, который забивал и за «Барселону», и за «Эспаньол»

 
04 Сентября 2022 • 22:37 Комментировать
Атлетик Б
0:1
Эспаньол
окончен

Мы уже сообщали о том, что датский нападающий Мартин Брайтвайт удачно «заехал» в каталонский «Эспаньол», забив гол в своем первом же матче. Более того, этот гол оказался для его команды победным, она выиграла в Бильбао у местного «Атлетика». В результате эта победа оказалась первой в новом чемпионате для «попугаев» - до этого они дважды проиграли и один раз сыграли вничью.

Как оказалось, Мартин - четвертый игрок в 21-м веке, который забивал как в составе «Барселоны», так и за «Эспаньол». Ранее это удавалось Дани Гарсии Ларе, Филиппе Коутиньо и Алейшу Видалю. В следующем туре «Эспаньол» примет дома «Севилью». 

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Мартин Брайтвайт
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окончен Осасуна 2:1 Райо Вальекано 2.03 3.05 4.40
окончен Атлетик Б 0:1 Эспаньол 1.57 3.95 6.50
окончен Вильярреал 4:0 Эльче 1.35 5.00 9.50
Идет 50 минута Валенсия 3:0 Хетафе 1.93 3.15 4.60
05.09  22:00 Вальядолид ... Альмерия 2.30 3.30 3.20
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Сегодня, 04 Сентября
22:37 · Испания. Ла Лига
Брайтвайт - четвертый игрок в 21-м веке, который забивал и за «Барселону», и за «Эспаньол»
21:33 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» забил 4 мяча в ворота «Эльче» 2
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