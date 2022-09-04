​Пау Торрес назвал два стадиона в Европе с лучшей атмосферой

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес выбрал два европейских стадиона с лучшей атмосферой. Разумеется, футболист выбирал из тех арен, на которых он бывал.

«Если говорить о стадионах с лучшей атмосферой, которую я когда-либо испытывал, то это домашние стадионы «Ливерпуля» и «Хайдука», - сказал Торрес испанскому DAZN.

Пау Торрес является воспитанником «Вильярреала». В последние годы защитника не раз связывали с более статусными европейскими клубами, но он продолжает выступать за «подводников».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 25-летнего Пау Торреса в 50 миллионов евро.