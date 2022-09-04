Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Пау Торрес назвал два стадиона в Европе с лучшей атмосферой

 
04 Сентября 2022 • 18:14 Комментировать

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес выбрал два европейских стадиона с лучшей атмосферой. Разумеется, футболист выбирал из тех арен, на которых он бывал.

«Если говорить о стадионах с лучшей атмосферой, которую я когда-либо испытывал, то это домашние стадионы «Ливерпуля» и «Хайдука», - сказал Торрес испанскому DAZN.

Пау Торрес является воспитанником «Вильярреала». В последние годы защитника не раз связывали с более статусными европейскими клубами, но он продолжает выступать за «подводников».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 25-летнего Пау Торреса в 50 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вильярреал Хайдук Пау Торрес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Осасуна 2:1 Райо Вальекано 2.03 3.05 4.40
окончен Атлетик Б 0:1 Эспаньол 1.57 3.95 6.50
Идет 21 минута Вильярреал 0:0 Эльче 1.35 5.00 9.50
04.09  22:00 Валенсия ... Хетафе 1.93 3.15 4.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Сентября
19:16 · Испания. Ла Лига
Брайтвайт в дебютном матче за «Эспаньол» забил победный гол в ворота «Атлетика»
18:14 · Испания. Ла Лига
​Пау Торрес назвал два стадиона в Европе с лучшей атмосферой
16:57 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» дожала «Райо Вальекано» на 90-й минуте
16:51 · Испания. Ла Лига
​Почеттино может возглавить солидный клуб в Испании
15:39 · Англия. Премьер-лига
​В «Реале» не жалеют, что не подписали Холанна 1
15:02 · Испания. Ла Лига
«Не поиграл за «Барсу» - Джоркаефф рассказал о самом досадном упущении в своей карьере
14:12 · Англия. Премьер-лига
​Хави не отпустил Торреса в «Арсенал» 1 слухи
13:28 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти: «Родриго для меня особенный нападающий»
12:06 · Испания. Ла Лига
«Барселона» продолжит следить за Араухо
11:45 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Модрич может заменить Бензема в атаке «Реала»
10:43 · Испания. Ла Лига
Кавани не сдержал слово и перешёл в «Валенсию»
08:57 · Испания. Ла Лига
«Реал» впервые за шесть лет стартовал в Ла Лиге с четырёх побед
08:37 · Испания. Ла Лига
«Севилья» выдала худший старт в Ла Лиге за 41 год 1
08:27 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал о трудностях «Реала» в матче с «Бетисом» 1
07:45 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» потерял одного из лидеров из-за травмы
Все новости
Рекомендуем