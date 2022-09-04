​Почеттино может возглавить солидный клуб в Испании

Маурисио Почеттино по завершению прошлого сезона покинул тренерский мостик «ПСЖ». С тех пор известный аргентинский специалист находится без работы. В скором времени Почеттино может обрести клубную прописку. Как сообщает Estadio Deportivo, с 50-летним тренером уже связалась «Севилья». Андалузцы рассматривают вариант с увольнением Хулена Лопетеги из-за провального старта сезона.

В четырёх прошедших турах чемпионата Испании «Севилья» один раз сыграла вничью и трижды проиграла. Команда располагается в нижней части турнирной таблицы Ла Лиги.

В 2009-2012 годах Маурисио Почеттино уже работал в Испании с «Эспаньолом».