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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Почеттино может возглавить солидный клуб в Испании

 
04 Сентября 2022 • 16:51 Комментировать

Маурисио Почеттино по завершению прошлого сезона покинул тренерский мостик «ПСЖ». С тех пор известный аргентинский специалист находится без работы. В скором времени Почеттино может обрести клубную прописку. Как сообщает Estadio Deportivo, с 50-летним тренером уже связалась «Севилья». Андалузцы рассматривают вариант с увольнением Хулена Лопетеги из-за провального старта сезона.

В четырёх прошедших турах чемпионата Испании «Севилья» один раз сыграла вничью и трижды проиграла. Команда располагается в нижней части турнирной таблицы Ла Лиги.

В 2009-2012 годах Маурисио Почеттино уже работал в Испании с «Эспаньолом».

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Маурисио Почеттино Хулен Лопетеги
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