Анчелотти: «Модрич может заменить Бензема в атаке «Реала»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о том, кто из футболистов способен замерить в составе команды нападающего Карима Бензема.

«Это неправда, что у нас некем заменить Карима. Мы можем задействовать на этой позиции Мариано, Азара, Родриго. Иногда там могут сыграть Асенсио и даже Модрич…

Я не собираюсь перегружать Бензема. Ему тоже необходим отдых. Хотя при графике в один матч за неделю, у него все будет хорошо», - передает слова специалиста газета Marca.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании 34-летний француз провел четыре матча и отметился тремя забитыми мячами.