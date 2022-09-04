Кавани не сдержал слово и перешёл в «Валенсию»

Звездный нападающий Эдинсон Кавани не сдержал слово, которое дал руководству испанского «Хетафе». По данным AS, 35-летний обещал присоединиться к команде, однако спустя несколько дней поменял свое решение и подписал контракт с другим представителем Ла Лиги – «Валенсией». Эдинсон посчитал вариант продолжения карьеры в стане «летучих мышей» более предпочтительным.

В «Валенсию» уругвайский бомбардир перешел на правах свободного агента. По окончании сезона-2021/2022 у него завершился срок действия контракта с «Манчестер Юнайтед». Эдинсон заключил с «летучими мышами» трудовой договор, рассчитанный на два года.