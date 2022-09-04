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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» потерял одного из лидеров из-за травмы

 
04 Сентября 2022 • 07:45 Комментировать
Реал Сосьедад
1:1
Атлетико М
окончен

Мадридский «Атлетико» лишился одного из своих ведущих футболистов – голкипер Ян Облак получил травму по ходу вчерашнего матча с «Реалом Сосьедад» (1:1) в четвертом туре Ла Лиги. Из-за повреждения главный тренер «матрасников» Диего Симеоне заменил вратаря в концовке игры.

Облак уже прошел медицинское обследование, которое выявило у него травму передней мышцы бедра, об этом сообщается на официальном сайте мадридского топ-клуба. Сроки восстановления игрока пока неизвестны.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании вратарь сыграл четыре поединка, в которых пропустил три мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Ян Облак
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