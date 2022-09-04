Симеоне: «Не были достаточно агрессивны»

В четвертом туре испанского чемпионата мадридский «Атлетико» не смог победить в Сан-Себастьяне, подопечные Диего Симеоне сыграли вничью с местным «Реал Сосьедадом». Аргентинский специалист прокомментировал события игры, отметив, что его игрокам не хватало агрессии на поле.

- Не хватало агрессии, соперник навязал нам свою игру, а мы смогли что-то предложить лишь после замен. Желание выиграть было, но его не хватило, - цитирует Симеоне испанское издание AS.

В следующем, пятом туре испанского чемпионата Ла Лиги мадридский «Атлетико» примет дома «Сельту», это случится 10 сентября.