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Чемпионат Испании. Ла Лига

Штанги, отменённые голы, несостоявшиеся дубли - боевая ничья «Реал Сосьедада» и «Атлетико»

 
03 Сентября 2022 • 21:39 Комментировать
Реал Сосьедад
1:1
Атлетико М
окончен

В четвёртом туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» принимал «Атлетико». Встреча получилась примерно равной. Уже в дебюте Янник Карраско с углового пробил в ближнюю штангу, а Альваро Мората подкараулил отскок. Довольно быстро Микель Мерино также зарядил в каркас ворот, но там не было кому добить. Тут же Мората после рикошета удвоил перевес гостей, но арбитр отменил гол из-за игры рукой у форварда. Хосе Хименес зарядил в перекладину - снова нет взятия ворот. В начале второго тайма Умар Садик ударом головой сравнял счет и отпраздновал свой дебют в «Реале». Он же оформил дубль, но судьи отменили гол из-за офсайда. Хоакин Корреа не реализовал выход один на один с голкипером, а финальный штурм «матрасников» чудом не увенчался успехом  - 1:1. У команд по 7 очков.

Протокол игры  
Реал Сосьедад1:1Атлетико М
  5'Мората Альваро (0:1)
(1:1) Умар Садик55'  
Ремиро АлехандроГоросабел Андони  72' 83' (Сола Алекс ( 83') Субельдия Игор  57' 71' (Ариц Элустондо ( 71') Ле Норман РобенМуньос АйхенБраис МендесСубименди Мартин  28'Мерино Микель  90'Сильва Давид 71' (Кубо Такефуса ( 71') Сорлот Александр 46' (Умар Садик ( 46') Чо Мохамед-Али  35' 71' (Барренечеа Андер ( 71')
Запасные: Ильяраменди АсьерКаррикабуру ХонУрко ГонсалесСубиаурре АндониПачеко ХонТуррьентес БеньятНаварро Роберто
Облак Ян 85' (Грбич Иво ( 85') Хименес ХосеВитсель АксельМандава РейнилдуЛьоренте Маркос  35'Карраско Янник 79' (Корреа Анхель ( 79') Де Пауль Родриго  24' 63' (Гризманн Антуан ( 63') Коке ХорхеНьигес Сауль  12' 46' (Кондогбия Жоффрей ( 46') Мората Альваро  61' 79' (Эрмосо Марио ( 79') Фелиш Жоау
Запасные: Диас СерджиоМорено АльбертоФелипе Аугусто IV
03 сентября. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Реал Сосьедад
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окончен Мальорка 1:1 Жирона 2.15 3.15 3.70
окончен Реал Мадрид 2:1 Бетис 1.42 5.10 6.70
окончен Реал Сосьедад 1:1 Атлетико М 2.95 3.10 2.55
Идет 39 минута Севилья 0:2 Барселона 4.60 3.65 1.77
04.09  15:00 Осасуна ... Райо Вальекано 2.00 3.05 4.40
04.09  17:15 Атлетик Б ... Эспаньол 1.55 3.95 6.40
04.09  19:30 Вильярреал ... Эльче 1.35 4.90 9.50
04.09  22:00 Валенсия ... Хетафе 1.90 3.25 4.60
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