Штанги, отменённые голы, несостоявшиеся дубли - боевая ничья «Реал Сосьедада» и «Атлетико»

В четвёртом туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» принимал «Атлетико». Встреча получилась примерно равной. Уже в дебюте Янник Карраско с углового пробил в ближнюю штангу, а Альваро Мората подкараулил отскок. Довольно быстро Микель Мерино также зарядил в каркас ворот, но там не было кому добить. Тут же Мората после рикошета удвоил перевес гостей, но арбитр отменил гол из-за игры рукой у форварда. Хосе Хименес зарядил в перекладину - снова нет взятия ворот. В начале второго тайма Умар Садик ударом головой сравнял счет и отпраздновал свой дебют в «Реале». Он же оформил дубль, но судьи отменили гол из-за офсайда. Хоакин Корреа не реализовал выход один на один с голкипером, а финальный штурм «матрасников» чудом не увенчался успехом - 1:1. У команд по 7 очков.