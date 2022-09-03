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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти сравнялся с дель Боске по победам у руля «Реала»

 
03 Сентября 2022 • 19:55 Комментировать

В субботу «Реал» порадовал армию своих поклонников победой над «Бетисом» со счётом 2:1. Авторами голов стали Винисиус и Родриго. Для Карло Анчелотти эта победа стала 133-й у руля «сливочных». Как сообщает в социальных сетях журналист Питер Мартин, по викториям во главе «Реала» итальянец догнал на третьем месте Висенте дель Боске.

Больше побед в качестве главных тренеров «Реала» отпраздновали только Зинедин Зидан (172) и Мигель Муньос (357).

Выйти на чистое третье место Карло Анчелотти может уже в ближайший вторник, 6 сентября. Вэ тот день «Реал» сыграет против «Селтика» в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Зинедин Зидан Мигель Муньос
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04.09  17:15 Атлетик Б ... Эспаньол 1.55 3.95 6.40
04.09  19:30 Вильярреал ... Эльче 1.35 4.90 9.50
04.09  22:00 Валенсия ... Хетафе 1.90 3.25 4.60
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