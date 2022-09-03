Анчелотти сравнялся с дель Боске по победам у руля «Реала»

В субботу «Реал» порадовал армию своих поклонников победой над «Бетисом» со счётом 2:1. Авторами голов стали Винисиус и Родриго. Для Карло Анчелотти эта победа стала 133-й у руля «сливочных». Как сообщает в социальных сетях журналист Питер Мартин, по викториям во главе «Реала» итальянец догнал на третьем месте Висенте дель Боске.

Больше побед в качестве главных тренеров «Реала» отпраздновали только Зинедин Зидан (172) и Мигель Муньос (357).

Выйти на чистое третье место Карло Анчелотти может уже в ближайший вторник, 6 сентября. Вэ тот день «Реал» сыграет против «Селтика» в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов.