Судьба Асенсио в «Реале» предрешена

Испанский полузащитник Марко Асенсио покинет мадридский «Реал» в следующем году. Как информирует Marca, у игрока нет шансов задержаться в «королевском» клубе.

Ожидается, что хавбек покинет мадридцев в зимнее трансферное окно или же останется до конца сезона-2022/2023, после чего станет свободным агентом.

В летнее трансферное окно ходили слухи об интересе к Асенсио со стороны двух топ-клубов Английской премьер-лиги. Подписать испанца хотели лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Марко выступает за «Реал» с 2015 года. Срок действующего контракта 26-летнего игрока с клубом истекает следующим летом.