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Чемпионат Испании. Ла Лига

Судьба Асенсио в «Реале» предрешена

 
03 Сентября 2022 • 11:51 Комментировать (1)

Испанский полузащитник Марко Асенсио покинет мадридский «Реал» в следующем году. Как информирует Marca, у игрока нет шансов задержаться в «королевском» клубе.

Ожидается, что хавбек покинет мадридцев в зимнее трансферное окно или же останется до конца сезона-2022/2023, после чего станет свободным агентом.

В летнее трансферное окно ходили слухи об интересе к Асенсио со стороны двух топ-клубов Английской премьер-лиги. Подписать испанца хотели лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Марко выступает за «Реал» с 2015 года. Срок действующего контракта 26-летнего игрока с клубом истекает следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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Комментарии (1)
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NOBODY
03 Сентября 2022 в 13:07
странно...пусть он не супер, но на замену или на не очень важные матчи, типа кубка или там нижняя часть турнирной таблицы, для ротации - вполне бы сошел....
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