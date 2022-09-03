Алонсо начал тренироваться с «Барселоной»

Испанский защитник Маркос Алонсо, перешедший из лондонского «Челси» в каталонскую «Барселону», поучаствовал в тренировке команды. Об этом сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».

Накануне 31-летний футболист заключил с испанским грандом двухлетнее трудовое соглашение. Он присоединился к «Барселоне» на правах свободного агента.

Последние шесть лет Алонсо провел за «Челси». Испанский латераль принял участие в 212 поединках, в которых отметился 29 забитыми мячами и 23 результативными передачами.

После трех туров Ла Лиги «Барселона» набрала семь баллов и занимает третье место в таблице.