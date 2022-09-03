Альба назвал своего фаворита на «Золотой мяч» - это не Бензема

Фланговый защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба поведал о том, кто должен выиграть «Золотой мяч» в текущем году.

«Кто заслуживает получить «Золотой мяч»? Бензема провел очень хороший сезон, однако Лионель Месси заслуживает этого каждый год», - передает слова испанского футболиста AS.

Напомним, что церемония вручения престижной индивидуальной награды состоится в Париже 17 октября. Ранее Карим Бензема был признан лучшим игроком сезона по версии УЕФА.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 32 матчах Ла Лиги, отметившись 27 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Вместе с «Реалом» Карим стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов.