Бельерин прокомментировал трансфер в «Барселону»

Фланговый защитник Эктор Бельерин, пополнивший ряды каталонской «Барселоны» в летнее трансферное окно, высказался насчет своего трансфера.

«Это момент, которого ждет почти каждый футболист. Но не всем выпадает такой шанс. Я очень рад вернуться сюда спустя 11 лет. В «Барселону» пришел совсем другой человек, однако как и раньше я сохраняют огромный энтузиазм», - приводит слова 27-летнего футболиста клубная пресс-служба.

Защитник перешел в стан «сине-гранатовых» на правах свободного агента. Его трудовое соглашение с каталнским грандом рассчитано до середины следующего года.