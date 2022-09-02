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Чемпионат Испании. Ла Лига

В Испании назвали новый клуб Марсело

 
02 Сентября 2022 • 23:15 Комментировать
Олимпиакос
...
Ионикос
1 1.20 X 6.30 2 15.00
Через 19 ч. 9 мин.

Согласно сведениям источника, экс-звезда мадридского «Реала» Марсело в скором времени подпишет контракт с новым клубом.

34-летний бразилец стал свободным агентом по окончании сезона 2021/22, но так и не нашёл новых работодателей за всё лето. Однако теперь, как сообщает El Chiringuito, левый латераль по-настоящему близок к переходу в новый клуб: о подписании титулованного игрока в ближайшее время может объявить греческий «Олимпиакос». Соглашение Марсело будет рассчитано на один год с возможностью продления ещё на один сезон.

Марсело защищал цвета мадридского «Реала» на протяжении 15 с половиной лет, отыграв за «сливочных» более 500 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
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