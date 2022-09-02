В Испании назвали новый клуб Марсело

Согласно сведениям источника, экс-звезда мадридского «Реала» Марсело в скором времени подпишет контракт с новым клубом.

34-летний бразилец стал свободным агентом по окончании сезона 2021/22, но так и не нашёл новых работодателей за всё лето. Однако теперь, как сообщает El Chiringuito, левый латераль по-настоящему близок к переходу в новый клуб: о подписании титулованного игрока в ближайшее время может объявить греческий «Олимпиакос». Соглашение Марсело будет рассчитано на один год с возможностью продления ещё на один сезон.

Марсело защищал цвета мадридского «Реала» на протяжении 15 с половиной лет, отыграв за «сливочных» более 500 матчей.