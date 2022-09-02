​Симеоне высказался о необычной ситуации с игровым временем Гризманна

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне высказался о необычной ситуации с игровым временем форварда Антуана Гризманна.

Во всех трёх матчах «Атлетико» в этом чемпионате Испании Гризманн выходил на поле после 60-й минуты, проводя на поле 28, 28 и 26 минут. Поговаривают, что если француз в среднем будет играть менее получаса, то «матрасники» будут иметь право отказаться от его выкупа.

«Думаю, все вы знаете меня как тренера последние 10 лет. Я человек клуба и всегда буду им», - высказался Симеоне, чьи слова приводит Fotmob.

Как видим, тренер «Атлетико» дал понять, что теория с игровым временем Гризманна имеет право на жизнь.