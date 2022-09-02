Депай заявил, что остаётся в «Барселоне»

Голландский форвард Мемфис Депай в социальных сетях высказался относительно своего будущего.

«Я принял решение остаться в «Барселоне». Полон решимости внести свой вклад в дальнейшие успехи этого клуба», - говорится в публикации нападающего.

Ранее сообщалось, что каталонцы не против продать Депая этим летом, однако клуб так и не смог договориться с потенциальными покупателями.

Мемфис перешел в «Барселону» летом 2021 года на правах свободного агента. С того времени он принял участие в 37 матчах за «сине-гранатовых», в которых отметился 13 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.