«Валенсия» заполучила Джастина Клюйверта

Нидерландский нападающий Джастин Клюйверт, сын легендарного Патрика Клюйверта, будет выступать в испанском чемпионате. Права на него принадлежат «Роме», но римский клуб решил отправить его в «Валенсию» - интерес к подобной сделке выразил главный тренер «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо.

Сообщение о сделке появилось на официальном сайте «Валенсии». Срок арендного соглашения рассчитан на год. В прошлом Клюйверт также выступал в аренде - сперва в немецком «РБ Лейпциге», а затем в «Ницце». Впрочем, ранее он успел поиграть и в «Роме», проведя за этот клуб 68 матчей, забив при этом девять голов.