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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» заполучила Джастина Клюйверта

 
02 Сентября 2022 • 02:20 Комментировать
Валенсия
...
Хетафе
1 1.90 X 3.25 2 4.60
04.09 22:00

Нидерландский нападающий Джастин Клюйверт, сын легендарного Патрика Клюйверта, будет выступать в испанском чемпионате. Права на него принадлежат «Роме», но римский клуб решил отправить его в «Валенсию» - интерес к подобной сделке выразил главный тренер «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо.

Сообщение о сделке появилось на официальном сайте «Валенсии». Срок арендного соглашения рассчитан на год. В прошлом Клюйверт также выступал в аренде - сперва в немецком «РБ Лейпциге», а затем в «Ницце». Впрочем, ранее он успел поиграть и в «Роме», проведя за этот клуб 68 матчей, забив при этом девять голов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Джастин Клюйверт
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ВАЛЕНСИЯ ХЕТАФЕ
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