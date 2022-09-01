Защитника «Реала» Дани Карвахаля пытались ограбить. Как сообщает El Confidencial, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, полиция начала расследование после обращения футболиста. В дом Карвахаля пытались проникнуть люди, вооруженные металлическими прутьями. Камера видеонаблюдения зафиксировала как минимум двух человек, пытавшийся проникнуть в жилище 30-летнего футболиста. Грабителей спугнула сигнализация.

Отмечается, что попытка ограбления имела место быть в ночь с понедельника на вторник. Карвахаля в это время дома не было.

В сезоне 2022/2023 Дани Карвахаль отыграл 159 минут в трёх матчах «Реала». Результативными действиями защитник не отмечался.