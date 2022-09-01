Альба отказывается уходить из «Барселоны»

Трансфер флангового защитника Жорди Альбы и каталонской «Барселоны» в миланский «Интер» под угрозой срыва. Согласно сведениям, которыми владеют журналисты газеты Marca, опытный футболист категорически против ухода. Игрок не собирается соглашаться на аренду, несмотря на существующую договоренность между клубами.

В свою очередь «сине-гранатовые» хотят оформить переход Альбы из-за проблем с зарплатной ведомостью. У Жорди один из самых крупных контрактов среди футболистов каталонского коллектива.

33-летний защитник выступает за «Барселону» с лета 2012 года. Срок его действующего трудового соглашения истекает в конце июня 2024 года.