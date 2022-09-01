Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Альба отказывается уходить из «Барселоны»

 
01 Сентября 2022 • 11:41 Комментировать

Трансфер флангового защитника Жорди Альбы и каталонской «Барселоны» в миланский «Интер» под угрозой срыва. Согласно сведениям, которыми владеют журналисты газеты Marca, опытный футболист категорически против ухода. Игрок не собирается соглашаться на аренду, несмотря на существующую договоренность между клубами.

В свою очередь «сине-гранатовые» хотят оформить переход Альбы из-за проблем с зарплатной ведомостью. У Жорди один из самых крупных контрактов среди футболистов каталонского коллектива.

33-летний защитник выступает за «Барселону» с лета 2012 года. Срок его действующего трудового соглашения истекает в конце июня 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорди Альба Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Сентября
11:41 · Испания. Ла Лига
Альба отказывается уходить из «Барселоны»
11:32 · Испания. Ла Лига
«Севилья» усилилась известным датским форвардом официально
11:09 · Англия. Премьер-лига
Мата может вернуться в «Валенсию»
10:54 · Италия. Серия А
Дест через час прибудет в Милан на медосмотр
10:53 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Челси» Кенеди отправится в аренду в испанский клуб
10:23 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» продаст Обамеянга в «Челси» за 7,5 миллионов евро + Алонсо
09:33 · Англия. Премьер-лига
Алонсо прибыл в Мадрид на фоне слухов о переходе в «Барселону»
08:40 · Испания. Ла Лига
Эль-Хаддади сменил «Севилью» на другой испанский клуб официально
08:14 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» до конца дня объявит о трансфере испанского полузащитника
07:41 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нацелилась на американского футболиста
02:04 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отправил «Барселоне» новое предложение по Обамеянгу 1
01:43 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» официально представил замену Антони официально
01:05 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва категорично высказался о возможном переходе в «Барселону»
31 Августа
23:46 · Италия. Серия А
«Милан» сможет выкупить Деста у «Барселоны» за 20 млн евро
23:21 · Италия. Серия А
«Барселона» отпускает Альбу в итальянский топ-клуб 6
Все новости
Рекомендуем