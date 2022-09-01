Испанская «Севилья» объявила о подписании нового нападающего. Ряды андалусийского коллектива пополнил датский форвард «Ниццы» Каспер Дольберг.

Как информирует пресс-служба представителя Ла Лиги, сделка оформлена на правах годичной аренды с правом последующего выкупа. Сумма выкупа составляет 20 миллионов евро.

24-летний игрок принял участие в 26 поединках прошлого сезона чемпионата Франции. Дольберг отметился шестью забитыми мячами (два – с пенальти) и двумя результативными передачами.

«Севилья» идет на 15-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. Следующий матч андалусийцы проведут с каталонской «Барселоной».