26-летний марокканский футболист Мунир Эль-Хаддади, который является воспитанником академии каталонской «Барселоны», сменил клубную прописку.

Нападающий перебрался из «Севильи» в другой испанский коллектив – «Хетафе». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Детали сделки пока не раскрываются.

Эль-Хаддади выступал за андалусийский коллектив с 2019 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 16 матчах Ла Лиги, записав на свой счет два забитых мяча.

После трех туров чемпионата Испании «Хетафе» занимает 18-е место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет с «Валенсией» 4 сентября.