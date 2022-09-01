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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эль-Хаддади сменил «Севилью» на другой испанский клуб официально

 
01 Сентября 2022 • 08:40 Комментировать

26-летний марокканский футболист Мунир Эль-Хаддади, который является воспитанником академии каталонской «Барселоны», сменил клубную прописку.

Нападающий перебрался из «Севильи» в другой испанский коллектив – «Хетафе». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Детали сделки пока не раскрываются.

Эль-Хаддади выступал за андалусийский коллектив с 2019 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 16 матчах Ла Лиги, записав на свой счет два забитых мяча.

После трех туров чемпионата Испании «Хетафе» занимает 18-е место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет с «Валенсией» 4 сентября.

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