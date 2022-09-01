«ПСЖ» до конца дня объявит о трансфере испанского полузащитника

Один из лидеров средней линии «Валенсии» Карлос Солер прилетел в Париж для завершения трансфера в местный «ПСЖ». Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как сообщает источник, испанский полузащитник будет представлен в качестве новичка парижского гранда сегодня, 1 сентября. Сумма сделки составит 18 миллионов евро, еще три миллиона «летучие мыши» получат в качестве бонусных выплат. С 25-летним хавбеком будет подписано долгосрочное соглашение до лета 2027 года.

В сезоне-2021/2022 Карлос принял участие в 38 поединках за «Валенсию», отметившись 12 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.