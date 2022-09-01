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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» нацелилась на американского футболиста

 
01 Сентября 2022 • 07:41 Комментировать

Американский защитник Серджино Дест близок к уходу из каталонской «Барселоны». В связи с этим «сине-гранатовые» начали подыскивать ему замену.

Как сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо, в поле зрения вице-чемпиона Испании попал еще один американец – латераль «Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиан Араухо. Решение о трансфере будет принято до конца сегодняшнего дня.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе каталонцев к Тома Менье и Эктору Бельерину, однако оформить эти переходы намного тяжелее.

На счету Араухо 89 сыгранных матчей в МЛС. Он отметился одним забитым мячом и 12 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серджино Дест Хулиан Араухо
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