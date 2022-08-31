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​Обамеянг дал комментарий после нападения грабителей – футболисту сломали челюсть

 
31 Августа 2022 • 19:03 Комментировать (1)

Форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг, который в ближайшие часы может перебраться в «Челси», дал комментарий по поводу своего ограбления.

Обамеянг опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором поблагодарил всех фанатов за сообщения поддержки, а также раскрыл некоторые подробности случившегося.

«В воскресенье ночью какие-то трусы ворвались в наш дом. Они угрожали моей семье и моим детям. Просто чтобы что-то украсть. Они сломали мне челюсть, но я скоро восстановлюсь. Благодарю бога за то, что больше никто не пострадал», - написал Обамеянг.

Напомним, что снова поработать с Пьером-Эмериком Обамеянгом хочет главный тренер «Челси» Томас Тухель.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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Комментарии (1)
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Alex1972
31 Августа 2022 в 19:31
Сломали челюсть, чтобы украсть.. золотые зубы... Купи вставную и следующий раз её ломать не будут... 🦷..Отдашь сам.. А-ха-ха-ха..😬🤬
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