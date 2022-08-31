Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

41-летний Хоакин готов завершить карьеру

 
31 Августа 2022 • 07:34 Комментировать

Атакующий полузащитник Хоакин, выступающий за севильский «Бетис», готов досрочно разорвать трудовой договор с клубом и завершить карьеру. Об этом сообщается на страницах издания Mundo Deportivo.

Как стало известно журналистам, 41-летний футболист предложил такой вариант руководству, чтобы решить проблему с регистрацией голкипера Клаудио Браво и форварда Виллиана Жозе. Однако клуб не пошел на такой шаг и отказался расторгать контракт с ветераном.

Хоакин играет за севильскую команду с 2015 года. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до середины 2023 года.

В прошлом сезоне вингер отдал один ассист в 21 матчей Ла Лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Хоакин Санчес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Августа
07:34 · Испания. Ла Лига
41-летний Хоакин готов завершить карьеру
07:17 · Испания. Ла Лига
Раскрыты детали трансфера Солера в «ПСЖ»
06:34 · Испания. Ла Лига
«Севилья» и «Вильярреал» претендуют на звезду киевского «Динамо»
30 Августа
23:06 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Челси» провели новые переговоры по Обамеянгу – и снова не договорились
22:56 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Барселоны» ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед»
22:26 · Англия. Премьер-лига
Бельерин готов на сокращение зарплаты ради перехода в «Барселону»
22:16 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген занимался по специальной программе, чтобы вернуться на прежний уровень
21:54 · Испания. Ла Лига
Президент «Аль-Насра» прокомментировал слухи о покупке Пьянича у «Барселоны»
20:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не отказывается от подписания де Йонга: игроку предложена внушительная зарплата
20:49 · Испания. Ла Лига
«Барселона» договорилась с Брайтвайтом
20:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» возглавляет список клубов с самыми высокими расходами за последние десять лет 1
18:27 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» объявил о переходе Регилона официально
16:51 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» признал поражение в гонке за де Йонгом
15:28 · Англия. Премьер-лига
Переход Алонсо в «Барселону» неизбежен
15:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» пытался перехватить Исака у «Ньюкасла»
Все новости
Рекомендуем