41-летний Хоакин готов завершить карьеру

Атакующий полузащитник Хоакин, выступающий за севильский «Бетис», готов досрочно разорвать трудовой договор с клубом и завершить карьеру. Об этом сообщается на страницах издания Mundo Deportivo.

Как стало известно журналистам, 41-летний футболист предложил такой вариант руководству, чтобы решить проблему с регистрацией голкипера Клаудио Браво и форварда Виллиана Жозе. Однако клуб не пошел на такой шаг и отказался расторгать контракт с ветераном.

Хоакин играет за севильскую команду с 2015 года. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до середины 2023 года.

В прошлом сезоне вингер отдал один ассист в 21 матчей Ла Лиги.