Раскрыты детали трансфера Солера в «ПСЖ»

Хавбек испанской «Валенсии» Карлос Солер продолжит карьеру в чемпионате Франции, где заинтересованность в его услугах проявляет «ПСЖ». Об этом посредством соцсетей рапортует инсайдер Фабрицио Романо.

Как сообщает источник, за трансфер полузащитника руководство парижского гранда заплатит 18 миллионов евро. Еще три миллиона будут прописаны в качестве бонусных выплат. Стороны подпишут долгосрочное трудовое соглашение до середины 2017 года.

В сезоне-2021/2022 Солер поучаствовал в 38 поединках за «летучих мышей», в которых отметился 12 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.