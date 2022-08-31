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Чемпионат Испании. Ла Лига

Раскрыты детали трансфера Солера в «ПСЖ»

 
31 Августа 2022 • 07:17 Комментировать

Хавбек испанской «Валенсии» Карлос Солер продолжит карьеру в чемпионате Франции, где заинтересованность в его услугах проявляет «ПСЖ». Об этом посредством соцсетей рапортует инсайдер Фабрицио Романо.

Как сообщает источник, за трансфер полузащитника руководство парижского гранда заплатит 18 миллионов евро. Еще три миллиона будут прописаны в качестве бонусных выплат. Стороны подпишут долгосрочное трудовое соглашение до середины 2017 года.

В сезоне-2021/2022 Солер поучаствовал в 38 поединках за «летучих мышей», в которых отметился 12 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия ПСЖ Карлос Солер Трансферы футбола - лето 2022
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