«Севилья» и «Вильярреал» претендуют на звезду киевского «Динамо»

Лидер киевского «Динамо» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в Европе. По сообщениям газеты Marca, 24-летний полузащитник попал в сферу интересов двух представителей чемпионата Испании.

Первым претендентом на Цыганкова является «Севилья». Навязать борьбу андалусийцам в споре за игрока собирается «Вильярреал». Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинского футболиста в 25 миллионов евро. Его трудовое соглашение с «Динамо» истекает летом следующего года.

За украинский гранд хавбек провел 217 матчей, забил 86 голов и 59 раз ассистировал своим одноклубникам.