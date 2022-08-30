Мадридский «Атлетико» на страницах клубного сайта сообщил о переходе в свои ряды защитника Серхио Регилона. «Матрасники» арендовали 25-летнего испанца у «Тоттенхэма» на сезон 2022/2023. Судя по всему, опции выкупа у «Атлетико» нет, ведь в пресс-релизе об этом ничего не сказано.

В новом сезоне Серхио Регилон пока что не провёл ни одного матча.

После трёх сыгранных туров «Атлетико» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Диего Симеоне смогла раздобыть 6 зачётных баллов.

Ближайший матч испанской Ла Лиги «Атлетико» проведёт 3 сентября – против «Реала Сосьедад».