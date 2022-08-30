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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» объявил об аренде форварда «РБ Лейпцига» официально

 
30 Августа 2022 • 08:17 Комментировать

Норвежский форвард Александр Сёрлот, права на которого принадлежат немецкому «РБ Лейпцигу», продолжит карьеру в испанском чемпионате. Новым местом работы футболиста стал «Реал Сосьедад», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стороны подписали арендное соглашение, которое рассчитано до окончания нынешнего сезона.

Напомним, что клуб из Сан-Себастьяна уже подписывал Сёрлота аналогичным способом в прошлом сезоне. Тогда скандинавский нападающий принял участие в 33 поединках чемпионата Испании, записав на свой счет четыре забитых мяча.

После трех сыгранных туров Ла Лиги «Реал Сосьедад» занимает седьмое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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