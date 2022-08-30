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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» нашёл замену Исаку, перешедшему в «Ньюкасл»

 
30 Августа 2022 • 06:57 Комментировать

Форвард Умар Садик, правами на которого владеет «Альмерия», может продолжить карьеру в другом испанском клубе.

Как информирует посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, до закрытия трансферного окна подписать игрока хочет «Реал Сосьедад». Клуб из Сан-Себастьяна рассматривает Умара в качестве альтернативы Александеру Исаку, ушедшему в «Ньюкасл».

Умар является игроком национальной сборной Нигерии. В новом сезоне чемпионата Испании нападающий провел три поединка, в которых отметился двумя результативными ударами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Умар Садик Трансферы футбола - лето 2022
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