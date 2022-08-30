Бускетс и Альба положительно относятся к идее выступлений в МЛС, утверждает их соотечественник

Ветераны «Барселоны» Серхио Бускетс и Жорди Альба положительно относятся к идее выступлений в американской серии МЛС, ввиду потери места в основе «Барселоны». Утверждение принадлежит испанскому игроку Алехандро Посуэло, в прошлом выступавшему за «Бетис». Посуэло добавил, что это не единственные игроки, с которыми он общался и от которых получил аналогичные заверения.

Бускетс начал выступать в составе «Барселоны» в 2008 году, Жорди Альба - в 2012. Альба, в принципе, еще является игроком основы «Барселоны», но ему будет 34 в марте следующего года, и, скорее всего, главный тренер клуба Хави к тому моменту уже присмотрит замену для него.