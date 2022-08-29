Зимбабвийский нападающий «Лиона» продолжит карьеру в испанской «Мальорке»

Тино Кадевере, 26-летний форвард из Зимбабве, решил сменить клубную прописку. Права на него принадлежат «Лиону», но «ткачи» постоянно сдают его в аренду. В последнее время Кадевере выступал за «Гавр», который уже давно не может вернуться в Лигу 1, сейчас же стало известно об его карьерном прогрессе - так стоит расценивать трансфер в испанскую «Мальорку».

Речь идет об арендном соглашении, срок которого не уточняется, но зато известна цена - 400 тысяч евро.

После трех туров испанской Ла Лиги «Мальорка» занимает седьмое место в турнирной таблице, а в следующем туре примет дома «Жирону».