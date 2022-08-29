Тони Кросс рассказал, кем бы стал, если бы не смог построить спортивную карьеру

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос рассказал, кем бы стал, если бы у него не сложилась спортивная карьера. Футболист заявил, что мог стать певцом. Также спортсмен отметил, что даже сейчас любит ходить на концерты.

«В том случае, если бы я не стал футболистом, то был бы певцом. Пение – это талант, которого мне совершенно не хватает. Но уметь петь – это приятно», - отметил спортсмен.

«Здорово собирать своим пением стадиона, как это делает Робби Уильямс. Не менее здорово ездить в тур со своей группой. Как фанат, я люблю ходить на концерты», - приводит слова игрока «Реала» Sport Illustrated.