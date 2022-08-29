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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» готовит предложение Кавани

 
29 Августа 2022 • 08:23 Комментировать

Нападающий Эдинсон Кавани, который пребывает в статусе свободного агента, близок к трудоустройству в испанском чемпионате. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, новым клубом 35-летнего голеадора станет «Валенсия».

По данным источника, «летучие мыши» готовы предложить опытному голеадору двухлетнее трудовое соглашение. В настоящий момент стороны ведут переговоры.

Последним клубом Эдинсона был английский «Манчестер Юнайтед», который он покинул в июле по завершении срока действия контракта. В минувшем сезоне Кавани сыграл 20 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Эдинсон Кавани Трансферы футбола - лето 2022
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