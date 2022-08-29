«Валенсия» готовит предложение Кавани

Нападающий Эдинсон Кавани, который пребывает в статусе свободного агента, близок к трудоустройству в испанском чемпионате. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, новым клубом 35-летнего голеадора станет «Валенсия».

По данным источника, «летучие мыши» готовы предложить опытному голеадору двухлетнее трудовое соглашение. В настоящий момент стороны ведут переговоры.

Последним клубом Эдинсона был английский «Манчестер Юнайтед», который он покинул в июле по завершении срока действия контракта. В минувшем сезоне Кавани сыграл 20 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.