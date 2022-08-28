Кавани мог перейти в датский клуб

Нападающий Эдинсон Кавани мог оказаться в датском «Копенгагене».

Сегодня достоверные источники сообщили о приближающемся переходе 35-летнего уругвайца в испанскую «Валенсию», однако ранее у экс-форварда «Манчестер Юнайтед» были другие варианты. По словам спортивного директора «Копенгагена», услуги Кавани предлагались действующим чемпионам Дании: «В какой-то момент нам предложили подписать Эдинсона Кавани. Однако, как мне известно, он предпочёл продолжить карьеру в Испании», – приводит слова представителя «Копенгагена» датская пресса.

Эдинсон Кавани выступал за «Манчестер Юнайтед» до конца сезона 2021/22, после чего покинул клуб, не продлив контракт.