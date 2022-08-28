​Кавани выбрал себе новый клуб

Сезон давно начался, а Эдинсон Кавани по-прежнему числится в списке свободных агентов. Уругваец по завершению прошлого сезона покинул «Манчестер Юнайтед» по причине истечения срока контракта.

Как сообщает в социальных сетях известный инсайдер Фабрицио Романо, Эдинсон Кавани сделал выбор между «Валенсией» и «Реалом Сосьедад». 35-летний уругвайский форвард решил принять предложение «летучих мышей» о двухлетнем контракте.

Отмечается, что выбор Кавани связан с тем, что предложение «Валенсии» позволяет ему дольше выступать в Европе.

Добавим, что Эдинсон Кавани пока ещё не выступал в чемпионате Испании.