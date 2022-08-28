Испанский топ-клуб хочет подписать нападающего сборной Украины

Центральный нападающий сборной Украины Роман Яремчук, выступающий на клубном уровне за лиссабонскую «Бенфику», может переехать в испанский чемпионат. Об этом сообщил посредством социальных сетей инсайдер Экрем Конур.

Как стало известно журналисту, в трансфере украинского голеадора заинтересована «Севилья», которая провально стартовала в Ла Лиге. Андалусийцы рассчитывают арендовать Романа с правом последующего выкупа.

В сезоне-2021/2022 Яремчук принял участие в 42 поединках за португальский гранд, записав на свой счет девять забитых мячей и шесть голевых передач.