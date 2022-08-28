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Эррера: «Рад вернуться в «Атлетик», Вальверде – отличный тренер»

 
28 Августа 2022 • 01:33 Комментировать
Кадис
...
Атлетик Б
1 3.80 X 3.10 2 2.15
29.08 21:00

Полузащитник Андер Эррера прокомментировал своё возвращение в «Атлетик» Бильбао.

Баскский клуб арендовал 33-летнего хавбека у «ПСЖ» до конца сезона 2022/23 с возможностью выкупа.

«Очень рад вернуться в «Атлетик». Я был очень счастлив на протяжении тех трёх лет, когда играл здесь прежде.

Нынешний «Атлетик» – очень конкурентоспособная команда с отличным тренером, – цитирует Эрреру издание Sport. – Я уже знаком с Эрнесто Вальверде. Мы работали вместе всего год, но это было успешное сотрудничество. С тех пор мы продолжали поддерживать связь.

Я пришёл, чтобы добавить команде опыта и помочь на поле, используя свои качества. С нетерпением жду возможности играть и тренироваться с новыми товарищами», – заявил Эррера.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао ПСЖ Эрнесто Вальверде Андер Эррера
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